16.01.2022 (13:30)

В Смоленской области в авиаполку ЗВО прошла тренировка пожарных команд

В Смоленской области на базе вертолётного полка Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа прошла тренировка расчетов пожарной команды по тушению условного возгорания объектов аэродрома.

По замыслу тренировки возгорание произошло на аэродроме вблизи склада с горючими и смазочными материалами. По тревоге был поднят личный состав пожарных подразделений

Перед практической частью учения, с военнослужащими был проведен инструктаж по требованиям пожарной безопасности с демонстрацией действий личного состава при проведении работ по тушению очага пожара на территории аэродрома, а также принятию неотложных мер по спасению раненых, получивших различные степени ожогов.

В локализации очага возгорания принимали участие военнослужащие 3-х расчетов пожарно-спасательной части, всего более 20 человек и 4 единиц специальной техники.

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