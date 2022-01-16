16.01.2022 (13:30)
В Смоленской области в авиаполку ЗВО прошла тренировка пожарных команд
В Смоленской области на базе вертолётного полка Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа прошла тренировка расчетов пожарной команды по тушению условного возгорания объектов аэродрома.
По замыслу тренировки возгорание произошло на аэродроме вблизи склада с горючими и смазочными материалами. По тревоге был поднят личный состав пожарных подразделений
Перед практической частью учения, с военнослужащими был проведен инструктаж по требованиям пожарной безопасности с демонстрацией действий личного состава при проведении работ по тушению очага пожара на территории аэродрома, а также принятию неотложных мер по спасению раненых, получивших различные степени ожогов.
В локализации очага возгорания принимали участие военнослужащие 3-х расчетов пожарно-спасательной части, всего более 20 человек и 4 единиц специальной техники.