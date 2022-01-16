Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.01.2022 (13:30)

В Смоленской области в авиаполку ЗВО прошла тренировка пожарных команд

В Смоленской области на базе вертолётного полка Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа прошла тренировка расчетов пожарной команды по тушению условного возгорания объектов аэродрома.

По замыслу тренировки возгорание произошло на аэродроме вблизи склада с горючими и смазочными материалами. По тревоге был поднят личный состав пожарных подразделений

Перед практической частью учения, с военнослужащими был проведен инструктаж по требованиям пожарной безопасности с демонстрацией действий личного состава при проведении работ по тушению очага пожара на территории аэродрома, а также принятию неотложных мер по спасению раненых, получивших различные степени ожогов.

В локализации очага возгорания принимали участие военнослужащие 3-х расчетов пожарно-спасательной части, всего более 20 человек и 4 единиц специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Подразделение спецназа ЗВО совершило первое в 2022 году десантирование с использованием управляемых парашютных систем в Тамбовской области
Военные автоинспекторы ЗВО развернули дополнительные дежурные посты в связи усилившимся гололёдом в Воронежской области
В Подмосковье связисты гвардейской танковой армии ЗВО настроили канал связи при работе источника помех
В Нижегородской области минометчики ЗВО уничтожили огневые позиции условного противника

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false