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16.01.2022 (12:45)

Подразделение спецназа ЗВО совершило первое в 2022 году десантирование с использованием управляемых парашютных систем в Тамбовской области

Военнослужащие специального назначения Западного военного округа совершили первое в 2022 году десантирование с использованием управляемых парашютных систем «Арбалет-2» и «Мальва» в Тамбовской области.

В рамках прохождения программы воздушно-десантной подготовки спецназовцы предварительно выполнили специальные упражнения для безопасного приземления на различные площадки, самостоятельно снарядили парашютные системы вверенным вооружением и грузом военного назначения, изучили методы маскировки и скрытного перемещения после десантирования.

Ключевой задачей военнослужащих стала передача специального груза союзным подразделениям, которые находились на территории условного противника, в связи с чем особую важность играла точность приземления группы специального назначения. Завершив десантирование, спецназовцы также отработали уничтожение пешей группы условного противника с применением стрелкового вооружения и средств имитации.

Всего в прохождении программы воздушной десантной подготовки принимают участие около 200 военнослужащих специального назначения ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Спецназ
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