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16.01.2022 (12:45)

Военные автоинспекторы ЗВО развернули дополнительные дежурные посты в связи усилившимся гололёдом в Воронежской области

Сотрудники 47-й военной автомобильный автоинспекции, дислоцированной в городе Воронеже, развернули дополнительные посты и увеличили количество дежурных машин на дорогах общего пользования для профилактики дорожно-транспортных происшествий в связи с усилившимся гололёдом в Воронежской области.

Данные меры были предприняты из-за изменчивости погоды и периодического влажного дорожного покрытия в регионе, что приводит к заносу и застреванию гражданских и военных автомобилей. Для оказания помощи в случае поломки автомобильной техники военнослужащие снабжены зарядными комплексами, тяговыми-сцепными устройствами для жёсткой сцепки и буксировочными тросами для автомобилей, увязших в рыхлом снегу.

Также сотрудники ВАИ проводят регулярную проверку соблюдения правил эксплуатации военных автомобилей в зимних условиях – проверяют состояние протектора шин, рулевых систем, а также наличие противооткатных систем. Перед предстоящими морозами экипажи ВАИ будут обеспечены автотермосами и горячим чаем для помощи гражданскому населению.

Всего в Воронежской области дополнительно развернуто около 10 постов ВАИ, ежедневно на дежурство по дорогам общего пользования заступают около 50 сотрудников.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , ВАИ
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