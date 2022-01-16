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16.01.2022 (12:30)

В Подмосковье связисты гвардейской танковой армии ЗВО настроили канал связи при работе источника помех

В Московской области связисты бригады управления гвардейской танковой Краснознамённой армии Западного военного округа выполнили задачу по настройке канала связи в условиях работы источника помех в Нижегородской области на полигоне «Мулино».

В условиях сильнейших помех связисты бригады управления установили соединение и настроили канал связи между узлом связи и командным пунктом. В течении 3 минут военнослужащие смогли подавить сильнейшие помехи и организовать стабильную связь. В качестве передающего устройства выступила радиостанция средней мощности Р-166-1 на базе автомобиля «КамАЗ 53501».

В тренировке приняло участие более 50 человек. Занятия прошли под руководством командира бригады управления гвардейской танковой армии полковника Александра Горлова.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Войска связи
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