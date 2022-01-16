16.01.2022 (11:45)

В Нижегородской области минометчики ЗВО уничтожили огневые позиции условного противника

Военнослужащие отдельной артиллерийской бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) в рамках занятий по сплачиванию артиллерийских расчетов провели боевые стрельбы 120-мм минометов «Сани» в Нижегородской области на полигоне Мулино.

Особенностью стрельб стало применение артиллеристами переносных радиолокационных комплексов разведки и контроля стрельбы «Аистёнок». Новейшие комплексы позволили минометчикам обнаружить оборонительные позиции условного противника в четырех километрах от огневого рубежа. По полученным разведданным военнослужащие нанесли удар из 120-мм минометов «Сани» и уничтожили укреплённый район условного противника.

Всего в стрельбах принимало участие более 160 военнослужащих, было задействовано свыше 40 единиц вооружения, военной и специальной техники отдельной артиллерийской бригады танкового объединения ЗВО.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице