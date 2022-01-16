Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.01.2022 (11:45)

В Нижегородской области минометчики ЗВО уничтожили огневые позиции условного противника

Военнослужащие отдельной артиллерийской бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) в рамках занятий по сплачиванию артиллерийских расчетов провели боевые стрельбы 120-мм минометов «Сани» в Нижегородской области на полигоне Мулино.

Особенностью стрельб стало применение артиллеристами переносных радиолокационных комплексов разведки и контроля стрельбы «Аистёнок». Новейшие комплексы позволили минометчикам обнаружить оборонительные позиции условного противника в четырех километрах от огневого рубежа. По полученным разведданным военнослужащие нанесли удар из 120-мм минометов «Сани» и уничтожили укреплённый район условного противника.

Всего в стрельбах принимало участие более 160 военнослужащих, было задействовано свыше 40 единиц вооружения, военной и специальной техники отдельной артиллерийской бригады танкового объединения ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Самаре проходит зимний чемпионат по офицерскому троеборью
Свыше 500 военнослужащих ВВО выполнили нормативы по огневой подготовке в Бурятии
В Ярославской области инженеры танковой армии ЗВО применили УР-77 «Метеорит» для создания безопасного маршрута
Экипаж малого противолодочного корабля «Касимов» Черноморского флота выполнил артиллерийские стрельбы в штормовую погоду

Метки:
Западный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false