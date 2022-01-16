Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.01.2022 (12:15)

Российские военнослужащие отразили нападение условного противника в ходе учения по антитеррору в Киргизии

Подразделения по противодействию терроризму объединенной российской военной базы «Кант», дислоцированной в Киргизской Республике, в ходе тренировки по антитеррору отразили захват КПП и одного из административных зданий. 

По легенде учения диверсионные группы условного противника предприняли попытку проникновения на территорию военной базы, с целью захвата здания штаба. Дежурная смена на КПП подала сигнал тревоги. 

Подразделение антитеррора было поднято по тревоге, применив дымовую завесу и под прикрытием бронетехники БТР-82-АМ выдвинулось к «захваченному» объекту.

Российские военнослужащие блокировали «боевиков» на пути к зданию, провели инженерную, радиационную, химическую и биологическую разведку, а также выполнили разминирование прилегающей территории. В ходе операции по освобождению территории воинской части военнослужащие ликвидировали условное бандформирование, эвакуировали пострадавших и захватили членов диверсионной группы, предпринявших попытку к отступлению. 

В учении было задействовано около 50 военнослужащих и 10 единиц военной и специальной техники. 

Объединенная российская авиационная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В Нижегородской области минометчики ЗВО уничтожили огневые позиции условного противника
В Самаре проходит зимний чемпионат по офицерскому троеборью
Военнослужащие ЦВО посетили более 40 детских домов и лечебных учреждений в рамках благотворительной акции «Елка желаний»
Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий посетил российскую военную базу в Таджикистан

Метки:
Центральный военный округ , Боевая подготовка , Антитеррор , Военная база , Киргизия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false