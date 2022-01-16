16.01.2022 (12:15)

Российские военнослужащие отразили нападение условного противника в ходе учения по антитеррору в Киргизии

Подразделения по противодействию терроризму объединенной российской военной базы «Кант», дислоцированной в Киргизской Республике, в ходе тренировки по антитеррору отразили захват КПП и одного из административных зданий.

По легенде учения диверсионные группы условного противника предприняли попытку проникновения на территорию военной базы, с целью захвата здания штаба. Дежурная смена на КПП подала сигнал тревоги.

Подразделение антитеррора было поднято по тревоге, применив дымовую завесу и под прикрытием бронетехники БТР-82-АМ выдвинулось к «захваченному» объекту.

Российские военнослужащие блокировали «боевиков» на пути к зданию, провели инженерную, радиационную, химическую и биологическую разведку, а также выполнили разминирование прилегающей территории. В ходе операции по освобождению территории воинской части военнослужащие ликвидировали условное бандформирование, эвакуировали пострадавших и захватили членов диверсионной группы, предпринявших попытку к отступлению.

В учении было задействовано около 50 военнослужащих и 10 единиц военной и специальной техники.

Объединенная российская авиационная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

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