16.01.2022 (11:30)

В Самаре проходит зимний чемпионат по офицерскому троеборью

В Самаре на базе местного филиала ЦСКА проходит чемпионат 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) по зимнему офицерскому троеборью.

Атлеты соревнуются в стрельбе из пистолета Макарова, плавании вольным стилем на 100, 200 и 300 метров и лыжной гонке свободным стилем на дистанцию 5 и 10 км. Победители определятся в трех возрастных группах: до 30 лет, от 30 до 40 лет и старше 40 лет.

В соревнованиях принимают участие 42 спортсмена из воинских частей, дислоцированных в Самарской, Пензенской, Оренбургской областях и республике Удмуртия. По итогам турнира будет сформирована сборная команда, которая представит 2-ю общевойсковую армию на чемпионате ЦВО по офицерскому троеборью, который пройдет с 27 по 30 января в Новосибирске.

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