Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.01.2022 (12:00)

Двадцатый самолет ВКС России, перебрасывающий российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ, вылетел с аэродрома Алматы

Фото Видео

Двадцатый самолет военно-транспортной авиации ВКС России, осуществляющий переброску возвращающихся из Казахстана российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ, вылетел с аэродрома Алматы.

С аэродрома Алматы на аэродром Чкаловский в Московской области вылетел самолет Ан-124 «Руслан».

Сегодня самолеты ВТА продолжают доставлять личный состав и технику подразделений ВДВ после выполнения миротворческих задач на аэродром Чкаловский в Московской области.

Перед вылетом подразделения российских миротворцев на аэродроме Алматы в Республике Казахстан осуществили погрузку военной техники в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России.

В настоящее время 19 самолетов военно-транспортной авиации ВКС России (18 самолетов Ил-76 и 1 самолет Ан-124 «Руслан») с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на Подмосковный аэродром Чкаловский.

Также сегодня на аэродроме будет организована торжественная встреча миротворцев с участием командования ВДВ.

По окончании торжественного митинга, личный состав приступит к разгрузке вооружения, военной техники, имущества и совершит марш в пункт постоянной дислокации.

Ранее, подразделения российских десантников из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнивших задачи по охране социально-значимых объектов в Республике Казахстан, осуществили перелет самолетами военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома Алматы на аэродромы Иваново-Северный (Ивановская область) и Чкаловский (Московская область) и вернулись домой.

14 января, выполнив загрузку техники и личного состава, миротворческие контингенты из Армении, Белоруссии и Таджикистана на военно-транспортных самолетах Ил-76 ВКС России вернулись к себе на родину. Подразделение миротворцев Республики Киргизия вернулось в пункт постоянной дислокации, совершив марш на штатной технике своим ходом.

Возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации планируется завершить до 19 января.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
На подмосковный аэродром Чкаловский прибыло 19 самолетов с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ из Казахстана
10 самолетов военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на Подмосковный аэродром «Чкаловский»
Первый самолет военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыл из Казахстана на Подмосковный аэродром Чкаловский
В настоящее время 19 самолетов военно-транспортной авиации ВКС России, осуществляющих переброску возвращающихся из Казахстана российских миротворцев, вылетели с аэродрома «Алматы» и находятся в воздухе

Метки:
ОДКБ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false