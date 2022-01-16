16.01.2022 (11:15)

Военнослужащие ЦВО посетили более 40 детских домов и лечебных учреждений в рамках благотворительной акции «Елка желаний»

В соответствии с поручением командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковника Александра Лапина военнослужащие объединений и воинских частей ЦВО в рамках проведения благотворительной акции «Елка желаний» посетили более 40 детских домов и лечебных учреждений в регионах дислокации войск, где поздравили более тысячи ребят, оказавшихся без попечения родителей и детей с ограниченными физическими возможностями.

В ходе новогодних праздников военнослужащие ЦВО организовали около 50 мероприятий для поздравления воспитанников детских домов, интернатов и реабилитационных центров в 15 регионах Поволжья, Урала и Сибири. Летчики, мотострелки, военнослужащие подразделений специального назначения и зенитных ракетных войск исполнили новогодние желания детей: провели экскурсии по воинским частям, посадили детей за штурвалы самолетов и вертолетов, прокатили на танках, бронетранспортерах, бронеавтомобилях «Тигр», а также показали работу боевых расчетов зенитных ракетных комплексов «Бук».

Ни один визит не обходился без встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, каждый раз их появление было сюрпризом. Сказочные герои приезжали на служебном автомобиле ВАИ «УАЗ-Патриот» с полицейской сиреной и проблесковым маяком, прилетали на вертолете Ми-8АМТШ, приходили к детям вместе с героями мультфильмов и дарили сладкие подарки и игрушки.

Решением командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина в подшефных детских учреждениях в границах ответственности военной округа в течение 2022 года по аналогии со всероссийской акцией «Елка желаний» пройдет акция «Доска желаний». В ходе нее военнослужащие ЦВО раз в месяц будут приезжать к детям и забирать их пожелания, написанные от руки и прикреплённые к доскам желаний, для последующего исполнения.

Всего в рамках новогодних мероприятий в период с 17 декабря 2021 года по 6 января 2022 года были задействованы военнослужащие 40 мотострелковых, авиационных, зенитных ракетных соединений и воинских частей, а также подразделений специального назначения ЦВО.

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