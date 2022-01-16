16.01.2022 (10:30)

Курсанты Военной академии МТО в рамках акции «Есть такая профессия Родину защищать!» приняли участие в зимних сборах кадетских классов России

В канун нового, 2022 года в г. Сочи проведены XIX всероссийская межвузовская конференция молодых исследователей «Образование. Наука, Профессия» и 14 зимние сборы команд кадетских классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации. Мероприятия состоялись при поддержке Академии военных наук, командования Южного военного округа, высших военных и гражданских учебных заведений Санкт – Петербурга под эгидой межрегионального многопрофильного центра «Петербургское образование».

Военную академию материально – технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева представлял Военный институт (инженерно – технический) во главе с руководителем информационного центра «Абитуриент» Д.В. Антоновичем, доцентом 4 кафедры (тепло- и электрообеспечения специальных технических систем и объектов), курсанты факультетов энергетики и строительства военно – морских баз А.Н. Колонтаевский и А.О. Павлов.

В сборах приняло участие 296 человек из 24 образовательных учреждений 18 городов 16 регионов нашей страны.

В ходе ежедневного общения – от утренней зарядки на берегу моря до отбоя и в рамках презентаций военных вузов была доведена подробная информация об особенностях поступления и подготовки специалистов органов материально – технического обеспечения в Военной академии МТО, ее институтах и филиалах. Красочный видеофильм ярко дополнил рассказы выступающих. В ходе семинара «Актуальные вопросы профориентации и подготовки учащихся кадетских классов к поступлению и обучению в военных вузах» руководителям делегаций был разъяснен порядок первичного оформления документов и особенности проведения профессионального отбора кандидатов.

На множество вопросов «о самом разном» ответили сержант Артем Колонтаевский и курсант Алексей Павлов. К слову – Артем выпускник санкт-петербургского суворовского училища, а Алексей является выпускником многопрофильного кадетского корпуса имени Героя Советского Союза летчика-космонавта СССР Л.С. Демина из г. Тамбова, в составе команды был двухкратным победителем зимних кадетских сборов! Сейчас он учится на 4 курсе, является отличником учебы, активный участник художественной самодеятельности, кандидат в мастера спорта.

26 учащихся 10 – 11 классов заявили о своем выборе и желании стать курсантами прославленной Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В Хрулёва уже в 2022 году.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице