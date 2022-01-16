Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.01.2022 (10:15)

Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий посетил российскую военную базу в Таджикистан

Митрополит Ташкентский и Узбекистанский, глава Среднеазиатского митрополичьего округа владыка Викентий посетил 201-ю Гатчинскую дважды Краснознаменную военную базу, дислоцированную в Республике Таджикистан.

Он встретился с командованием соединения, а с верующими военнослужащими провел беседу, в ходе которой рассказал, как правильно держать пост в условиях прохождения военной службы. Митрополит Викентий напомнил присутствующим о возможности посещать святой храм, исповедоваться и причащаться.

В войсковом храме Иверской иконы Божьей Матери владыка вместе с помощником командира военной базы по работе с верующими военнослужащими иереем Романом Чебоненко провели вечернюю службу, на которой присутствовали православные военнослужащие и их семьи.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Ревакцинация российских военнослужащих от COVID-19 завершилась в Таджикистане
Командующий войсками ЦВО представил руководящему составу округа нового командира российской военной базы в Таджикистане
Российские экипажи в Таджикистане прошли переобучение на современные образцы танков Т-72Б3М
Подразделения антитеррора российской военной базы в Таджикистане отразили нападение условного НВФ на объекты соединения

Метки:
Военная база , Таджикистан
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node5 isCompatibilityMode=false