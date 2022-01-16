16.01.2022 (10:15)

Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий посетил российскую военную базу в Таджикистан

Митрополит Ташкентский и Узбекистанский, глава Среднеазиатского митрополичьего округа владыка Викентий посетил 201-ю Гатчинскую дважды Краснознаменную военную базу, дислоцированную в Республике Таджикистан.

Он встретился с командованием соединения, а с верующими военнослужащими провел беседу, в ходе которой рассказал, как правильно держать пост в условиях прохождения военной службы. Митрополит Викентий напомнил присутствующим о возможности посещать святой храм, исповедоваться и причащаться.

В войсковом храме Иверской иконы Божьей Матери владыка вместе с помощником командира военной базы по работе с верующими военнослужащими иереем Романом Чебоненко провели вечернюю службу, на которой присутствовали православные военнослужащие и их семьи.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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