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16.01.2022 (10:05)

Разведчики ЮВО приступили к горной подготовке в Карачаево-Черкесии

В Южном военном округе (ЮВО) около 300 военнослужащих разведывательных подразделений горного мотострелкового соединения, дислоцированного в Карачаево-Черкесии, приступили к практическим занятиям по горной подготовке.

В ходе занятий разведчики совершенствуют навыки преодоления скалистых участков местности различной сложности с использованием альпинистского снаряжения.

Также военнослужащие ЮВО отработают навыки проведения разведывательных и поисковых мероприятий в горной местности, изучат способы устройства укрытий в условиях различных форм горного рельефа. С ними также проведут занятия по скоростной стрельбе и ведению разведки в горах и лесном массиве.

Разведчики приобретут навыки выживания и безопасного поведения в горной местности в условиях кислородного голодания, научатся пользоваться альпинистским снаряжением, ориентироваться на местности по карте и передвигаться по азимуту, оборудовать переправы через горные реки и ущелья.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Разведывательные подразделения
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