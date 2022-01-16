16.01.2022 (10:05)

Разведчики ЮВО приступили к горной подготовке в Карачаево-Черкесии

В Южном военном округе (ЮВО) около 300 военнослужащих разведывательных подразделений горного мотострелкового соединения, дислоцированного в Карачаево-Черкесии, приступили к практическим занятиям по горной подготовке.

В ходе занятий разведчики совершенствуют навыки преодоления скалистых участков местности различной сложности с использованием альпинистского снаряжения.

Также военнослужащие ЮВО отработают навыки проведения разведывательных и поисковых мероприятий в горной местности, изучат способы устройства укрытий в условиях различных форм горного рельефа. С ними также проведут занятия по скоростной стрельбе и ведению разведки в горах и лесном массиве.

Разведчики приобретут навыки выживания и безопасного поведения в горной местности в условиях кислородного голодания, научатся пользоваться альпинистским снаряжением, ориентироваться на местности по карте и передвигаться по азимуту, оборудовать переправы через горные реки и ущелья.

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