16.01.2022 (09:45)

На Кубани снайперы спецназа ЮВО начали подготовку к конкурсу «Снайперский рубеж»

В соединении спецназа Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного на Кубани, началась подготовка снайперов к участию в конкурсе «Снайперский рубеж» Армейских международных игр 2022 года.

Опытные инструкторы обучают снайперов в составе снайперских пар и групп выбору целей и правилам индивидуального прицеливания из снайперских винтовок Драгунова (СВД) и «Винторез» (ВСС) с применением поправок на повышенное и пониженное атмосферное давление, боковой ветер и температуру.

Особое внимание уделяется маскировке с использованием подручных и естественных средств, применению современных дальномеров, метеостанций, радиостанций, комплексов разведки, управления и связи «Стрелец».

В практических занятиях принимают участие более 100 военнослужащих соединения ЮВО.

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