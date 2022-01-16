16.01.2022 (09:15)

В Северной Осетии завершается строительство храма на территории штаба 58-й общевойсковой армии ЮВО

В Северной Осетии на территории штаба 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) завершается строительство храма. Открытие и освящение храма будет приурочено к православному празднику Крещение Господне 19 января.

Строительство велось в течение пяти лет. За это время были проведены работы от создания проекта до внутреннего убранства. Все этапы проводились с военной скрупулёзностью, командующий 58-й общевойсковой армией ЮВО генерал-лейтенант Михаил Зусько лично контролировал каждый этап работ.

Появление на территории воинских частей храмов (часовен) позволит военнослужащим и гражданскому персоналу посещать церковь не только по выходным и праздничным дням. Кроме того, в войсковых храмах священнослужители также проводят таинства крещения, совершают молебны по православным праздникам и памятным дням истории российского воинства.

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