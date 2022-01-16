16.01.2022 (08:45)
Более 100 человек военнослужащих из воинских частей и соединений ВВО пройдут курс интенсивной подготовки в Забайкалье
В общевойсковой учебный центр ВВО, дислоцированный в Забайкальском крае, для прохождения курса интенсивной подготовки прибыли военнослужащие, заключившие первый контракт на прохождение службы в Вооруженных Силах.
Это более 100 человек из воинских частей и соединений Восточного военного округа. В составе группы экзамен на профессиональную пригодность пройдут порядка 20 военнослужащих женщин.
Контрактников обучат основам выживания в полевых условиях, ориентированию на незнакомой местности, оказанию первой медицинской помощи. В рамках боевой подготовки пройдут занятия по огневой подготовке, РХБ защите, основам связи и инженерному делу. В заключительной части военнослужащим предстоит преодолеть многокилометровый марш в полном снаряжении с последующим выполнением упражнений контрольных стрельб из штатного оружия.
До конца 2022 года «курсы выживания» на базе учебного центра ВВО пройдут более 2 тысяч военнослужащих контрактной службы.