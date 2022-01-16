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16.01.2022 (08:30)

Свыше 500 военнослужащих ВВО выполнили нормативы по огневой подготовке в Бурятии

На текущей недели на войсковом стрельбище полигона Бурдуны и Дивизионный, с военнослужащими соединений и воинских частей объединения Восточного военного округа состоялись занятия по огневой подготовке.

Нормативы по огневой подготовке выполняли военнослужащие мотострелковых, танковых, разведывательных подразделений, РХБ защиты, РЭБ. Всего к занятиям было привлечено свыше 500 военнослужащих.

Перед практическим выполнением упражнения, военнослужащие поэтапно совершенствовали свои знания на различных учебных точках:  изготовке к бою, смене огневой позиции, изучению основ и правил стрельбы, неполной разборке, сборке автомата, снаряжению магазина.

Кроме того, военнослужащие отработали стрельбу из автомата Калашникова, ПК, РПК, пистолета Макарова ПМ, по различным целям со сменой огневой позиции.

Особое внимание при проведении занятия уделили вновь прибывшим военнослужащим по контракту, которые впервые отрабатывали стрельбу в дневных и ночных условиях.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Боевая подготовка
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