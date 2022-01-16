16.01.2022 (08:15)

В соединениях общевойсковой армии ВВО стартовал первый отборочный этап конкурса «Отличник войсковой разведки»

В соединениях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, стартовал первый отборочный этап конкурса «Отличник войсковой разведки», входящего в программу «АрМИ-2022».

Команды-победительницы по завершению первого этапа приступят к активной подготовке для проведения второго этапа, который состоится в начале февраля текущего года на общевойсковом полигоне «Бурдуны».

В ходе проведения состязаний разведчикам предстоит совершить 10-километровый марш-бросок в тыл условного противника и отработать различные вводные, в том числе организовать засаду на колонну техники.

Кроме того, военнослужащие преодолеют «тропу разведчика», включающую в себя рвы с ходами-сообщениями, заборы, горящие лестницы, проломы в стенах, минное поле.

В рамках практической части соревнований разведчики выполнят нормативы по стрельбе из штатного оружия, метанию ножей, саперных лопаток и вождению боевой техники.

Для создания условий, максимально приближенных к реальным, будет использовано значительное количество средств имитации, в том числе дымы, мины-ловушки.

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