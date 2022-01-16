16.01.2022 (07:45)
Юнармейцы Хабаровска начали подготовку к участию в Параде Победы
Муниципальный штаб движения "Юнармия" краевой столицы приступает к подготовке кандидатов для участия в Параде войск Хабаровского гарнизона, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В мероприятии примут участие ученики общеобразовательных, средне-специальных и высших учреждений города Хабаровска. К кандидатам предъявляются обязательные требования: участники должны состоять в движении "Юнармия", либо планировать вступление в организацию и быть возрастом не младше 13 лет.
Для юнармейцев, принимающих участие в тренировках, подготовлена программа по изучению основ строевой подготовки.
По итогам занятий, ученики, которые успешно сдадут зачёт, встанут в строй парадной коробки для участия в Параде Победы на главной площади краевой столицы.
Занятия будут проводиться еженедельно на базе военно-патриотического клуба «Данко».