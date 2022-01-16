16.01.2022 (06:00)

Около тысячи военнослужащих Восточного военного округа продолжают оказывать помощь жителям Сахалина в ликвидации последствий снежного циклона



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Около тысячи военнослужащих Восточного военного округа продолжают оказывать помощь жителям Сахалина в ликвидации последствий снежного циклона

На Сахалине продолжается ликвидация последствий снежного циклона, который несколько дней назад обрушился на остров. Решением командующего войсками Восточного военного округа (ВВО) генерал-полковника Александр Чайко для оказания помощи жителям Южно-Сахалинска и коммунальным службам города сформированы 9 сводных отрядов от воинских частей ВВО.

В административном центре региона и ближайших населенных пунктах военнослужащие выполняют работы по очистке от снега территорий детских садов, общеобразовательной школы, поликлиник, магазинов и библиотеки, а также дворов жилых домов. В ликвидации последствий циклона задействованы около одной тысячи военнослужащих и специализированная техника.

Сводными отрядами ВВО к воскресенью от снега очищено 15 тысяч квадратных метров городской территории.

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