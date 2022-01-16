16.01.2022 (07:00)

18 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России, осуществляющих переброску возвращающихся из Казахстана российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ, вылетели с аэродрома «Алматы»

Сегодня самолеты ВТА продолжают доставлять личный состав и технику подразделений ВДВ после выполнения миротворческих задач на аэродром «Чкаловский» в Московской области.

Перед вылетом подразделения российских миротворцев на аэродроме «Алматы» в Республике Казахстан осуществили погрузку военной техники в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России.

По прибытию подразделений на аэродроме будет организована их торжественная встреча с участием командования ВДВ.

По окончании торжественного митинга, личный состав приступит к разгрузке вооружения, военной техники, имущества и совершит марш в пункт постоянной дислокации.

Ранее, подразделения российских десантников из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнивших задачи по охране социально-значимых объектов в Республике Казахстан, осуществили перелет самолетами военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома «Алматы» на аэродромы «Иваново-Северный» (Ивановская область) и «Чкаловский» (Московская область) и вернулись домой.

14 января с.г., выполнив загрузку техники и личного состава, миротворческие контингенты из Армении, Белоруссии и Таджикистана на военно-транспортных самолетах Ил-76 ВКС России вернулись к себе на родину. Подразделение миротворцев Республики Киргизия вернулось в пункт постоянной дислокации, совершив марш на штатной технике своим ходом.

Возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации планируется завершить до 19 января с.г.

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