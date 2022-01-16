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16.01.2022 (00:30)

Военнослужащие ОРТЦ посетили авиационный полк дальней авиации в Иркутской области

Военнослужащие отдельного радиотехнического центра (ОРТЦ) Главного центра предупреждения о ракетном нападении посетили авиационный полк дальней авиации, дислоцируемый в Иркутской области.

Для военнослужащих была организована экскурсия в музее авиаполка, в ходе которой они узнали о богатой истории дислоцированной там 6953-й Гвардейской Брестской Краснознамённой авиационной базе, на вооружении которой стоят дальние бомбардировщики Ту-22м3.

По окончании экскурсии гости авиабазы поблагодарили военнослужащих авиационного полка за яркую, познавательную и запоминающуюся экскурсию.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Авиация , Дальняя авиация
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