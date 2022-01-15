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15.01.2022 (23:45)

В главной базе подводных сил Северного флота прошёл чемпионат по зимнему офицерскому троеборью

В главной базе подводных сил Северного флота гарнизоне Гаджиево состоялся чемпионат флота зимнему офицерскому троеборью. В нем приняли участие военнослужащие различных должностных категорий, основных объединений и соединений флота – всего 45 участников.

Военнослужащие были разделены на три возрастные группы: до 30 лет, от 30 до 40 лет, и старше 40 лет. Каждой возрастной группе были определены соответствующие нормативы в трех военно-прикладных видах спорта. Они соревновались в плавании на 100, 200 и 300 метров, лыжной гонке на 3, 5 и 10 километров и стрельбе из пистолета Макарова.

В командном зачёте первое место завоевали военнослужащие армии ВВС и ПВО Северного флота из команды «Гроза», второе - команда подводных сил «Тайфун». Замкнула тройку лидеров сборная армейского корпуса «Армата».

Сборная Северного флота является действующим чемпионом Военно-Морского Флота России по зимнему офицерскому троеборью.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Спорт , Соревнования
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