15.01.2022 (23:15)

Более 70 специалистов продолжат обучение в Центре боевого применения и переучивания летного состава морской авиации Военно-Морского Флота

Более 70 специалистов продолжат обучение в Центре боевого применения и переучивания летного состава морской авиации Военно-Морского Флота (ВМФ) в Ейске в 2022 году.

Особенностью и принципиальным отличием образовательного процесса в Центре боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ является то, что здесь готовятся специалисты летного и технического состава для самых различных типов воздушных судов, среди которых как турбинно-винтовые самолеты (Ту-144, Ту-154, Ан-26, Ил-38н, Бе-200), реактивные самолеты (Су-30см, Миг-29, Су-33), так и вертолеты (Ка-27, Ка-27м, Ка-27пс, Ка-27пл, Ка-29). Всего 16 типов воздушных судов и 8 их модификаций.

В связи с разнотипностью воздушных судов в ходе образовательного процесса создается до 76 учебных групп и более 120 учебных программ.

На базе Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ ежегодно осуществляется повышение квалификации командно-руководящего состава частей морской авиации ВМФ, переучивание летной и технической эксплуатации новых типов воздушных судов, подготовка групп руководства полетами, а также обучение командиров, старших помощников командиров кораблей, несущих палубную авиацию.

В настоящий момент в Центре боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ проходит набор в группы обучения командиров, старших помощников командиров кораблей, несущих палубную авиацию, по вопросам организации воздушного движения, а также специалистов летно-подъемного состава.

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