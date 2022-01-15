15.01.2022 (23:30)

В главном командовании Сухопутных войск продолжается акция «Елка желаний»

Главнокомандующим Сухопутными войсками генералом армии Олегом Салюковым исполнены желания двоих ребят, которые были им сняты с «Елки желаний» в преддверии Нового 2022 года.

Спортивный лук и комплект стрел от имени главкома были вручены 14-летней Каролине из города Москвы. По словам мамы девочки, Каролина, имеющая особенности развития, с малых лет хотела обучаться в спортивной школе (олимпийского резерва по стрелковым видам спорта). Теперь она еще на один шаг стала ближе к своей мечте.

Также, исполнилась мечта 10-летнего Сережи из многодетной семьи подмосковного Галицино. Ему от имени Деда Мороза и главнокомандующего Сухопутными войсками была подарена умная колонка с голосовым интернет-помощником «Алиса».

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