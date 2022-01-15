Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.01.2022 (22:45)

В Ленобласти зенитный ракетный полк ЗВО, оснащённый системой С-400 «Триумф», выполнил электронные пуски ракет

В Ленинградской области зенитный ракетный полк объединения ВВС и ПВО, оснащенный системой С-400 «Триумф», выполнил электронные пуски в рамках проведения тренировки с боевыми расчётами.

В ходе тренировки военнослужащие зенитного ракетного дивизиона осуществили поиск, захват целей на сопровождение, выполнили опознавание их государственной принадлежности, провели электронные пуски зенитных управляемых ракет.

Программа тренировочного массированного авиационного удара включала аэродинамические и баллистические электронные цели, которые применяются в ходе тактических учений с боевой стрельбой на государственных полигонах страны.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Более 70 подразделений войсковой ПВО пройдут обучение в учебной батарее «Стрела Победы» в 2022 году
Корабли Тихоокеанского флота провели тренировки по противовоздушной обороне в пункте базирования
Подразделения ПВО ЦВО уничтожили воздушные цели «противника» на учении в Алтайском крае
Новые радиолокационные станции РТВ поступили в войска ВВО в Хабаровском крае

Метки:
ПВО , ВВС
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false