15.01.2022 (22:45)
В Ленобласти зенитный ракетный полк ЗВО, оснащённый системой С-400 «Триумф», выполнил электронные пуски ракет
В Ленинградской области зенитный ракетный полк объединения ВВС и ПВО, оснащенный системой С-400 «Триумф», выполнил электронные пуски в рамках проведения тренировки с боевыми расчётами.
В ходе тренировки военнослужащие зенитного ракетного дивизиона осуществили поиск, захват целей на сопровождение, выполнили опознавание их государственной принадлежности, провели электронные пуски зенитных управляемых ракет.
Программа тренировочного массированного авиационного удара включала аэродинамические и баллистические электронные цели, которые применяются в ходе тактических учений с боевой стрельбой на государственных полигонах страны.
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