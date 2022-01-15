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15.01.2022 (21:30)

Военнослужащие трубопроводной части ЗВО развернули более 8 километров полевого магистрального трубопровода на полигоне Нижегородской области

Военнослужащие трубопроводной части Западного военного округа в ходе занятий по специальной подготовке на полигоне Нижегородской области развернули более 8 км. полевого магистрального трубопровода ПМТП-150 с использованием новых технических средств и разработанного в ФАУ «25 ГосНИИ Минобороны России» специального программного обеспечения алгоритмов решения основных оперативно-тактических задач.

В подготовительный период для разведки и пикетирования трассы трубопровода был задействован беспилотный летательный аппарат «Орлан-10». Полученная информация обрабатывалась в автоматизированном режиме, наносилась на электронную топографическую карту и обеспечила решение задачи гидравлического расчета. Время проведения расчетов по расстановке насосных станций на трассе трубопровода было сокращено с 24 часов до 30 минут.

Использование автомобилей с кран-манипуляторной установкой КМВ-20К, предназначенной для выполнения погрузочно-выгрузочных работ, значительно сокращает время на выполнение механизированных операций при доставке на трассу труб и оборудования.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Специальная подготовка , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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