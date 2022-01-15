15.01.2022 (20:45)

В Московской области свыше 5 тысяч военнослужащих танковой армии ЗВО прошли ревакцинацию



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Московской области свыше 5 тысяч военнослужащих танковой армии ЗВО прошли ревакцинацию

В Московской области свыше 5 тысяч военнослужащих гвардейской танковой армии Западного военного округа ревакцинированы от COVID-19. Мероприятие проводится в соответствии с решениями Министра обороны Российской Федерации и оперативного штаба Министерства обороны России по предупреждению заражения и распространения в Вооруженных Силах Российской Федерации новой коронавирусной инфекции.

Работа по ревакцинации личного состава была организована в военно-медицинских учреждениях армии и военных госпиталях округа. Препарат вводится тем военнослужащим, кто уже получил полный курс вакцинации, а также членам их семей, федеральным государственным гражданским служащим, гражданскому персоналу.

Ревакцинация производится отечественным двухкомпонентным препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на добровольной основе.

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