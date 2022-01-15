15.01.2022 (20:15)

Военные автоинспекторы ЦВО приняли экзамены у курсантов автошколы ДОСААФ в Кировской области

Военные автоинспекторы Центрального военного округа приняли внутренние экзамены у курсантов автошколы ДОССАФ в Кировской области, которые проходят обучение на военных водителей.

Офицеры ВАИ проверили у курсантов знания по правилам дорожного движения на участках дорог общего пользования, устройства машины, а также порядок и периодичность сезонного обслуживания транспорта. Отдельное внимание уделено вождению на автодроме и выполнение контраварийных маневров.

После прохождения внутренних экзаменов курсанты будут допущены к итоговым экзаменам, которые принимают сотрудники госавтоинспекции. Экзаменуемые успешно прошедшие итоговую аттестацию новоиспеченные водители получат квалификацию водитель транспортных средств категории «С».

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