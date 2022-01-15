Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.01.2022 (19:15)

Спасательное судно «Эпрон» Черноморского флота проходит проливы Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря

Экипаж спасательного судна «Эпрон» Черноморского флота (ЧФ) начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря.

Судно из состава аварийно-спасательного отряда Управления поисковых и аварийно-спасательных работ ЧФ осуществляет переход в дальнюю морскую зону для выполнения задач в составе постоянной оперативной группировки Военно-Морского Флота (ВМФ) России в Средиземном море.

Также на борту «Эпрона» находится группа севастопольских ученых Института биологии южных морей, которые будут проводить экспедиционные исследования экологического состояния морей Средиземноморского бассейна. Экспедиция проводится при взаимодействии Севастопольского городского отделения Русского географического общества и Черноморского флота.

Для экипажа «Эпрона» это первое выполнение задач в Средиземном море в составе постоянной оперативной группировки Военно-Морского Флота (ВМФ) России.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Экипаж малого противолодочного корабля «Касимов» Черноморского флота выполнил артиллерийские стрельбы в штормовую погоду
В акватории индийского порта Кочин экипажи кораблей Тихоокеанского флота приняли участие в международном учении «PASSEX»
Новейший малый ракетный корабль «Циклон» завершает прохождение заводских ходовых испытаний
Боевые расчеты противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» Черноморского флота проводят плановое учение на полигоне Опук

Метки:
Черноморский флот , Корабли
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node5 isCompatibilityMode=false