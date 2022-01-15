15.01.2022 (19:15)

Спасательное судно «Эпрон» Черноморского флота проходит проливы Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря

Экипаж спасательного судна «Эпрон» Черноморского флота (ЧФ) начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря.

Судно из состава аварийно-спасательного отряда Управления поисковых и аварийно-спасательных работ ЧФ осуществляет переход в дальнюю морскую зону для выполнения задач в составе постоянной оперативной группировки Военно-Морского Флота (ВМФ) России в Средиземном море.

Также на борту «Эпрона» находится группа севастопольских ученых Института биологии южных морей, которые будут проводить экспедиционные исследования экологического состояния морей Средиземноморского бассейна. Экспедиция проводится при взаимодействии Севастопольского городского отделения Русского географического общества и Черноморского флота.

Для экипажа «Эпрона» это первое выполнение задач в Средиземном море в составе постоянной оперативной группировки Военно-Морского Флота (ВМФ) России.

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