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15.01.2022 (19:45)

Российские военнослужащие в Приднестровье подготовили места для крещенских купаний

В городах Тирасполь и Бендеры военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) подготовили места для крещенских купаний.

Они оборудовали пирсы с купелью. Для более комфортного купания военнослужащие установили полевые бани и палатки с обогревом для переодеваний, а также оборудовали точки для раздачи горячей каши с чаем.

В день мероприятия будет организован транспорт для всех желающих принять участие в православном празднике. На протяжении всего праздника в целях безопасности у мест купаний будут дежурить специалисты российского военного госпиталя города Тирасполь (ФГКУ «450 ВГ» МО РФ).

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Приднестровье
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