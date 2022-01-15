15.01.2022 (19:45)

Российские военнослужащие в Приднестровье подготовили места для крещенских купаний

В городах Тирасполь и Бендеры военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) подготовили места для крещенских купаний.

Они оборудовали пирсы с купелью. Для более комфортного купания военнослужащие установили полевые бани и палатки с обогревом для переодеваний, а также оборудовали точки для раздачи горячей каши с чаем.

В день мероприятия будет организован транспорт для всех желающих принять участие в православном празднике. На протяжении всего праздника в целях безопасности у мест купаний будут дежурить специалисты российского военного госпиталя города Тирасполь (ФГКУ «450 ВГ» МО РФ).

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