15.01.2022 (19:00)
В ОГРВ ПРРМ состоялось соревнование по настольному теннису
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) состоялось соревнование по настольному теннису на кубок начальника ОГРВ ПРРМ.
В турнире, который проводился по регламенту парной игры, приняло участие 16 команд, представляющие различные подразделения ОГРВ ПРРМ. Состязание прошло по олимпийской системе со стадии 1/8 финала. По итогам турнира по настольному теннису среди подразделений ОГРВ ПРРМ первое место заняла команда роты охраны.
По завершении состязания состоялось награждение призеров и победителей грамотами и ценными подарками. Военнослужащие, победившие в соревновании по теннису среди подразделений, представят ОГРВ ПРРМ на чемпионате по настольному теннису среди силовых ведомств региона.
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