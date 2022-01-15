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15.01.2022 (19:00)

В ОГРВ ПРРМ состоялось соревнование по настольному теннису

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) состоялось соревнование по настольному теннису на кубок начальника ОГРВ ПРРМ.

В турнире, который проводился по регламенту парной игры, приняло участие 16 команд, представляющие различные подразделения ОГРВ ПРРМ. Состязание прошло по олимпийской системе со стадии 1/8 финала. По итогам турнира по настольному теннису среди подразделений ОГРВ ПРРМ первое место заняла команда роты охраны.

По завершении состязания состоялось награждение призеров и победителей грамотами и ценными подарками. Военнослужащие, победившие в соревновании по теннису среди подразделений, представят ОГРВ ПРРМ на чемпионате по настольному теннису среди силовых ведомств региона.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Спорт , Приднестровье
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