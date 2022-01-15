15.01.2022 (18:30)

В Главном храме Вооруженных Сил РФ впервые состоялся Рождественский хоровой собор

В Главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации впервые состоялся Рождественский хоровой собор, благословленный Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

В открытии собора приняли участие заместитель Министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Геннадий Жидко и председатель Синоидального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами Московского патриархата Епископ Бронницкий Савватий.

«В светлые рождественские дни мы становимся свидетелями зарождения новой традиции – отмечать чудо Рождества и встречу Крещения конкурсом замечательных музыкальных коллективов – Рождественским Хоровым собором!», – обратился к прихожанам генерал-полковник Геннадий Жидко.

Замглавы российского военного ведомства пожелал участникам собора душевного исполнения, а зрителям и слушателям – наслаждения жизнеутверждающими духовными мелодиями.

Кроме того, российский военачальник выразил уверенность, что Рождественский хоровой собор впоследствии станет не только всероссийским, но и международным знаковым песенным событием.

Проведение собора направлено на приобщение участников и гостей к многовековым традициям Православия и русской духовной музыкальной культуры, и обращение к идеологии служения Отечеству через развитие литургической певческой культуры.

Общая численность участников собора составила 250 человек, в программе участвовали 6 хоровых коллективов: православный хор и ансамбль Инженерных войск ВС РФ «За веру и Отечество», хор курсантов Военного института (военных дирижеров) Военного Университета им. Святого Благоверного князя Александра Невского, центральный пограничный ансамбль ФСБ России, женский хор Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, преображенский хор прихожан Храма Христа Спасителя города Москва, хор Сольба Николо-Сольбинского женского монастыря.

В своих выступлениях коллективы представили программу, составленную из произведений христианской духовной музыки и рождественские колядки из своего репертуара. Открыл и закрыл Рождественский хоровой собор сводный хор участников.

Кроме того, на территории музейного комплекса «Дорога памяти» рядом с парком «Патриот» проходит фестиваль «Зимняя сказка», который будет открыт для посещения вплоть до 6 марта 2022 года.

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