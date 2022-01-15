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15.01.2022 (17:45)

В Военной академии РВСН пройдет день открытых дверей

22 января в 10.00 Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, расположенная в городе Балашихе Московской области, распахнёт свои двери для всех желающих.

Для гостей и будущих абитуриентов учебного заведения спланировано проведение мастер-классов и познавательных лекций, посвященных службе в Ракетных войсках стратегического назначения.

Представители вуза наглядно расскажут о системе подготовки военных специалистов РВСН, условиях поступления в учебное заведение в 2022 году, познакомят с современной учебно-материальной базой лучшего политехнического военного вуза Минобороны России и социально-бытовыми условиями курсантов.  

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Военное образование , Военная академия
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