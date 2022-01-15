15.01.2022 (17:45)
В Военной академии РВСН пройдет день открытых дверей
22 января в 10.00 Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, расположенная в городе Балашихе Московской области, распахнёт свои двери для всех желающих.
Для гостей и будущих абитуриентов учебного заведения спланировано проведение мастер-классов и познавательных лекций, посвященных службе в Ракетных войсках стратегического назначения.
Представители вуза наглядно расскажут о системе подготовки военных специалистов РВСН, условиях поступления в учебное заведение в 2022 году, познакомят с современной учебно-материальной базой лучшего политехнического военного вуза Минобороны России и социально-бытовыми условиями курсантов.
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