15.01.2022 (17:15)

Военные моряки ознакомились с выставкой Центрального военно-морского музея, посвященной 180-летию со дня рождения художника-мариниста Александра Беггрова

В соответствии с указаниями главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова об активизации военно-исторической работы в Военно-Морском Флоте военные моряки структурных подразделений Главного командования ВМФ и курсанты военно-морских учебных заведений Санкт-Петербурга ознакомились с выставкой Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого «Художник Александр Карлович Беггров (1841-1914). К 180-летию со дня рождения».

Выставка представляет собой коллекцию живописных и графических работ морского офицера, мариниста, члена Товарищества передвижных выставок и художника Морского министерства Александра Беггрова. Она создана при участии Государственного Русского музея, Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», Российского государственного исторического архива и Российского государственного архива Военно-Морского Флота.

Александр Карлович Беггров по образованию и основной профессии – морской офицер, по призванию – художник.

Тема моря – главная в творчестве Беггрова. В 1878 году он был назначен художником Морского министерства и оставался в этом звании на протяжении всей жизни. Его задачей как художника морского ведомства было создание полотен репортажного характера, повествующих о торжественных и значимых событиях в жизни Российского императорского флота. В этом проявился талант мастера как повествователя. В своих работах художник изображал не только баталии и блеск офицерского мундира, но и ежедневный труд моряка.

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