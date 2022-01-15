15.01.2022 (16:45)

В Военно-медицинской академии состоялось торжественное приведение к Военной присяге 15 призывников научной роты

Сегодня состоялось приведение молодого пополнения научной роты Военно-медицинской академии к Военной присяге.

Этому дню предшествовал курс молодого бойца. В течение месяца операторы научной роты осваивали новые дисциплины, изучали воинские уставы, занимались строевой подготовкой.

С приветственным словом к новобранцам обратился начальник отдела (организации и подготовки научно-педагогических кадров) подполковник медицинской службы Дмитрий Овчинников.

«Сегодня вы принимаете одно из самых важных решений в жизни каждого мужчины. Сегодня вы присягаете на верность своему Отечеству и Российской Федерации. Я хочу пожелать вам огромных успехов на этом пути», – отметил Дмитрий Овчинников.

С принятием присяги присутствующих поздравил заместитель начальника академии по военно-политической работе полковник медицинской службы Владимир Лютов. Он отметил, что военнослужащие попали в одно из уникальных медицинских учреждений страны, с многовековой историей. Владимир Лютов также обратился к родителям новобранцев.

«Будьте уверены, ваши дети в надежных руках. Они находятся в уникальном учреждении, восславившем нашу страну на многие века», - сказал Владимир Лютов.

Напутственные слова были произнесены родителями операторов научной роты. Они пожелали крепкого здоровья, лёгкой службы, терпения и выдержки.

После принятия Военной присяги операторы научной роты, закрепленные за научными руководителями из числа профессорско-преподавательского состава академии, начнут работу на научных базах академии, оснащенных высококачественным оборудованием для занятий научной деятельностью. Молодые ученые продолжат научно-исследовательскую деятельность своих предшественников и примут участие в новых научных работах по своим направлениям.

Научная рота ВМедА предназначена для выполнения научных исследований и разработок в интересах военной медицины, информатизации военного здравоохранения и совершенствования системы медицинского обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации. Для решения этих задач в академии созданы необходимые бытовые условия для комфортного проживания и занятий научной деятельностью.

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