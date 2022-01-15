15.01.2022 (16:15)

Юнармейцы приняли участие в состязании по акватлону в Челябинской области

Юнармейцы приняли участие в состязании по акватлону (борьба в масках и ластах на воде и под водой) в Челябинской области. Мероприятие состоялось в рамках спартакиады по военно-прикладным видам спорта.

С ребятами провели инструктаж по технике безопасности. Затем они сразились в ожесточённых схватках под водой за захват ленты соперника. По итогам соревнований лучшие участники были награждены медалями и грамотами.

Следующая дисциплина, по которой состоятся состязания, станет военный биатлон.

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