15.01.2022 (16:15)
Юнармейцы приняли участие в состязании по акватлону в Челябинской области
Юнармейцы приняли участие в состязании по акватлону (борьба в масках и ластах на воде и под водой) в Челябинской области. Мероприятие состоялось в рамках спартакиады по военно-прикладным видам спорта.
С ребятами провели инструктаж по технике безопасности. Затем они сразились в ожесточённых схватках под водой за захват ленты соперника. По итогам соревнований лучшие участники были награждены медалями и грамотами.
Следующая дисциплина, по которой состоятся состязания, станет военный биатлон.
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