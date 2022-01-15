15.01.2022 (15:45)

В Подмосковье состоялась церемония встречи российских десантников из состава миротворческого контингента ОДКБ, выполнявшего задачи в Республике Казахстан



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Торжественная встреча российских десантников на аэродроме Чкаловский

На подмосковном аэродроме Чкаловский состоялась церемония встречи российских десантников, выполнявших поставленные задачи в составе Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан.

В ходе чествования военнослужащих представители командования ВДВ поздравили десантников-миротворцев с успешным выполнением задач и поблагодарили за профессионализм. Музыкальными номерами российских миротворцев поздравил ансамбль песни и пляски ВДВ.

По окончании торжественного митинга личный состав приступил к совершению марша в пункт постоянной дислокации.

Сегодня семь самолетов военно-транспортной авиации ВКС России (три Ан-124 «Руслан» и четыре Ил-76) с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на подмосковный аэродром Чкаловский. В Ивановскую область на аэродром Северный прибыло 10 бортов ВТА ВКС России.

Возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации планируется завершить до 19 января.

Ранее миротворческие контингенты Республики Армения, Республики Беларусь и Республики Таджикистан были доставлены в пункты постоянной дислокации самолетами ВТА ВКС России, а подразделение миротворцев Киргизской Республики, совершив марш на штатной технике, прибыло в пункт постоянной дислокации.

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