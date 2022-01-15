15.01.2022 (15:45)
В Подмосковье состоялась церемония встречи российских десантников из состава миротворческого контингента ОДКБ, выполнявшего задачи в Республике Казахстан
На подмосковном аэродроме Чкаловский состоялась церемония встречи российских десантников, выполнявших поставленные задачи в составе Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан.
В ходе чествования военнослужащих представители командования ВДВ поздравили десантников-миротворцев с успешным выполнением задач и поблагодарили за профессионализм. Музыкальными номерами российских миротворцев поздравил ансамбль песни и пляски ВДВ.
По окончании торжественного митинга личный состав приступил к совершению марша в пункт постоянной дислокации.
Сегодня семь самолетов военно-транспортной авиации ВКС России (три Ан-124 «Руслан» и четыре Ил-76) с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на подмосковный аэродром Чкаловский. В Ивановскую область на аэродром Северный прибыло 10 бортов ВТА ВКС России.
Возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации планируется завершить до 19 января.
Ранее миротворческие контингенты Республики Армения, Республики Беларусь и Республики Таджикистан были доставлены в пункты постоянной дислокации самолетами ВТА ВКС России, а подразделение миротворцев Киргизской Республики, совершив марш на штатной технике, прибыло в пункт постоянной дислокации.