15.01.2022 (15:15)

На аэродром Чкаловский приземлился седьмой самолет военно-транспортной авиации с российскими миротворцами на борту

На аэродром Чкаловский приземлился седьмой самолет военно-транспортной авиации ВКС России с российскими военнослужащими из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ. Всего сюда прибыло три Ан-124 «Руслан» и четыре Ил-76 с десантниками и техникой на борту.

По окончании торжественного митинга по случаю возвращения военнослужащие совершат марш в пункт постоянной дислокации.

Ранее на аэродроме Северный вблизи города Иваново приземлились 10 самолетов ВКС России с миротворцами на борту. После церемонии встречи военнослужащие механизированными колоннами отправились в пункт постоянной дислокации.

Накануне миротворческие контингенты Республики Армения, Республики Беларусь и Республики Таджикистан были доставлены в пункты постоянной дислокации самолетами ВТА ВКС России, а подразделение миротворцев Киргизской Республики, совершив марш на штатной технике, прибыло в пункт постоянной дислокации.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице