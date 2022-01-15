15.01.2022 (15:30)
В Новосибирской области инспекторы ВАИ провели профилактическую акцию «Ремень безопасности»
Инспекторы военной автомобильной инспекции (территориальной) провели профилактическую акцию «Ремень безопасности» с военнослужащими частей и соединений в Новосибирской области.
В ходе мероприятия военнослужащие проверили работу начальников контрольно-технических пунктов по выпуску в рейс исправной техники, в том числе и порядок проверки исправности ремней безопасности. Особое внимание уделялось военным транспортным средствам, предназначенным для перевозки личного состава.
Кроме того, в ходе акции при совместном несении дорожно-патрульной службы с инспекторами ГИБДД и военной полиции было проверено использование ремней безопасности военнослужащими владельцами личного транспорта.
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