15.01.2022 (15:00)

Специалисты ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЦВО подвели промежуточные итоги работы в отопительный период

Специалисты Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Центральное жилищно-коммунальное управление» («ЦЖКУ») Минобороны России по Центральному военному округу (ЦВО) подвели промежуточные итоги работы в отопительный период.

В ФГБУ «ЦЖКУ» сообщили, что к отопительному сезону приступили без сбоев в установленные сроки. Созданные запасы топлива превышали нормативные на 150 процентов. На объектах управления удалось избежать крупных коммунальных аварий.

В отчетном периоде своевременно реализован весь сектор спланированных задач. По плану капитального ремонта отремонтировано пять объектов, заключено пять государственных контрактов. В счет экономии денежных средств дополнительно сверх плана выполнен ремонт еще двух объектов. По плану текущего ремонта завершено работу на 657 объектах.

Для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций работают диспетчерская служба и аварийно-ремонтные бригады, укомплектованные необходимыми инструментами, автотранспортом и специальной техникой.

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