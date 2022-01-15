15.01.2022 (15:00)
Специалисты ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЦВО подвели промежуточные итоги работы в отопительный период
Специалисты Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Центральное жилищно-коммунальное управление» («ЦЖКУ») Минобороны России по Центральному военному округу (ЦВО) подвели промежуточные итоги работы в отопительный период.
В ФГБУ «ЦЖКУ» сообщили, что к отопительному сезону приступили без сбоев в установленные сроки. Созданные запасы топлива превышали нормативные на 150 процентов. На объектах управления удалось избежать крупных коммунальных аварий.
В отчетном периоде своевременно реализован весь сектор спланированных задач. По плану капитального ремонта отремонтировано пять объектов, заключено пять государственных контрактов. В счет экономии денежных средств дополнительно сверх плана выполнен ремонт еще двух объектов. По плану текущего ремонта завершено работу на 657 объектах.
Для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций работают диспетчерская служба и аварийно-ремонтные бригады, укомплектованные необходимыми инструментами, автотранспортом и специальной техникой.