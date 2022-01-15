Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.01.2022 (15:00)

Специалисты ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЦВО подвели промежуточные итоги работы в отопительный период

Специалисты Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Центральное жилищно-коммунальное управление» («ЦЖКУ») Минобороны России по Центральному военному округу (ЦВО) подвели промежуточные итоги работы в отопительный период.

В ФГБУ «ЦЖКУ» сообщили, что к отопительному сезону приступили без сбоев в установленные сроки. Созданные запасы топлива превышали нормативные на 150 процентов. На объектах управления удалось избежать крупных коммунальных аварий.

В отчетном периоде своевременно реализован весь сектор спланированных задач. По плану капитального ремонта отремонтировано пять объектов, заключено пять государственных контрактов. В счет экономии денежных средств дополнительно сверх плана выполнен ремонт еще двух объектов. По плану текущего ремонта завершено работу на 657 объектах.

Для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций работают диспетчерская служба и аварийно-ремонтные бригады, укомплектованные необходимыми инструментами, автотранспортом и специальной техникой.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Специалисты филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО в Моздоке подвели промежуточные итоги работы в отопительный период
С начала текущего года специалисты ЖКС №6 МО РФ на Сахалине обеспечили бесперебойную работу коммунальных сетей
В 2021 году военнослужащие Балтийского флота приобрели по военной ипотеке более 340 жилых помещений
Более 300 военнослужащих Волгоградского гарнизона ЮВО приобрели жилье по военной ипотеке в 2021 году

Метки:
Жилье
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false