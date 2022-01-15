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15.01.2022 (14:30)

В Новосибирской области состоялся чемпионат общевойскового объединения по армейскому рукопашному бою

В Новосибирской области на базе соединения связи состоялся чемпионат по армейскому рукопашному бою среди военнослужащих общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО). Соревнования проводились по круговой системе с определением призеров и чемпионов в личном первенстве в своих весовых категориях.

В соревнованиях принимали участие военнослужащие 7 сборных команд соединений и воинских частей объединения. Некоторые из спортсменов уже имеют спортивные разряды и звания мастеров спорта.

Армейский рукопашный бой представляет собой универсальную систему приемов защиты и нападений, соединившую в себе многие функциональные элементы из арсенала мировых видов единоборств, опробованную в реальной боевой обстановке.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Спорт , Спортивная борьба
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