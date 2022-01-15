15.01.2022 (13:30)

В ходе учения в Калининградской области военные инженеры Балтийского флота обеспечили проход танков через болото и минные поля

В Калининградской области на полигоне Правдинский с инженерными подразделениями армейского корпуса Балтийского флота (БФ) состоялось тактико-специальное учение, в ходе которого военнослужащие обеспечили преодоление тяжелой техникой сложных участков местности. Инженеры проложили путь танкам через условные минные и инженерные заграждения.

Кроме того, военнослужащие, применяя путепрокладчик, большой артиллерийский тягач БАТ-2, инженерную машину разграждения ИМР-2 и снегоболотоход КТМ-10, преодолели участки лесистой и болотистой местности, обеспечив при этом проход колонны из 25 единиц гусеничной и колесной техники.

Общая протяженность подготовленного инженерными подразделениями маршрута составила более 6 км.

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