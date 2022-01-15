15.01.2022 (13:00)

В воинских частях Балтийского флота состоялись тренировки по противодействию терроризму

В военных гарнизонах Калининградской области состоялись тренировки по противодействию терроризму. Всего в мероприятиях принимали участие более 300 военнослужащих, было задействовано 25 единиц вооружения и военной техники.

По замыслу тренировки, проведенной в городе Советск Калининградской области, условная террористическая группа проводила разведку подступов к узлу связи с целью захватить военный объект и вывести из строя линии связи. В роли условных террористов выступали военнослужащие десантно-штурмовой роты отдельного батальона разведки.

Первая группа условного противника с целью отвлекающего маневра произвела обстрел контрольно-пропускного пункта воинской части, в то время как вторая группа предприняла попытку проникновения на территорию полка после подрыва бетонного ограждения.

Личный состав дежурного подразделения воинской части по сигналу тревоги получил оружие и, заняв оборону, начал отражать атаку. Дежурные по части оповестили подразделения антитеррора мотострелкового соединения. Прибывшая группа противодействия террористической деятельности окружила и уничтожила условного противника.

В ходе тренировки были также отработаны различные вводные по оказанию медицинской помощи военнослужащему, получившему ранение, и по разминированию взрывного устройства, а также проведена радиационная, химическая и биологическая разведка.

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