15.01.2022 (12:45)

На аэродроме Северный состоялась церемония встречи российских десантников из состава миротворческого контингента ОДКБ, выполнявшего задачи в Республике Казахстан



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Церемония встречи российских десантников из состава миротворческого контингента ОДКБ

На аэродроме Северный (Ивановская область) состоялась церемония встречи российских десантников, выполнявших поставленные задачи в составе Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан.

В ходе торжественного мероприятия губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поздравил командование Ивановского соединения ВДВ с успешным выполнением задач и поблагодарил военнослужащих за высочайший профессионализм.

В церемонии встречи также участвовали члены семей военнослужащих, представители «Союза Десантников», ветераны ВДВ.

По окончании торжественного митинга личный состав приступил к маршу в пункт постоянной дислокации.

Накануне передовые подразделения российских десантников из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ, осуществив перелет четырьмя самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома Алматы на аэродром Северный, вернулись домой.

Возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации планируется завершить до 19 января.

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