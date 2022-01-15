Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.01.2022 (12:45)

На аэродроме Северный состоялась церемония встречи российских десантников из состава миротворческого контингента ОДКБ, выполнявшего задачи в Республике Казахстан

Фото Видео

На аэродроме Северный (Ивановская область) состоялась церемония встречи российских десантников, выполнявших поставленные задачи в составе Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан.

В ходе торжественного мероприятия губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поздравил командование Ивановского соединения ВДВ с успешным выполнением задач и поблагодарил военнослужащих за высочайший профессионализм.

В церемонии встречи также участвовали члены семей военнослужащих, представители «Союза Десантников», ветераны ВДВ.

По окончании торжественного митинга личный состав приступил к маршу в пункт постоянной дислокации.

Накануне передовые подразделения российских десантников из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ, осуществив перелет четырьмя самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома Алматы на аэродром Северный, вернулись домой.

Возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации планируется завершить до 19 января.

Новости по теме:
На подмосковный аэродром Чкаловский приземлились шесть самолетов ВКС России с российскими миротворцами ОДКБ
Всего на аэродром Чкаловский прибыло четыре самолета ВКС России с российскими военнослужащими из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ
На аэродром Северный приземлились все 10 самолетов с российскими военнослужащими из миротворческого контингента ОДКБ
Восемь самолетов военно-транспортной авиации с российскими миротворцами на борту вернулись в Россию

Метки:
ОДКБ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false