15.01.2022 (12:45)
На аэродроме Северный состоялась церемония встречи российских десантников из состава миротворческого контингента ОДКБ, выполнявшего задачи в Республике Казахстан
На аэродроме Северный (Ивановская область) состоялась церемония встречи российских десантников, выполнявших поставленные задачи в составе Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан.
В ходе торжественного мероприятия губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поздравил командование Ивановского соединения ВДВ с успешным выполнением задач и поблагодарил военнослужащих за высочайший профессионализм.
В церемонии встречи также участвовали члены семей военнослужащих, представители «Союза Десантников», ветераны ВДВ.
По окончании торжественного митинга личный состав приступил к маршу в пункт постоянной дислокации.
Накануне передовые подразделения российских десантников из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ, осуществив перелет четырьмя самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома Алматы на аэродром Северный, вернулись домой.
Возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации планируется завершить до 19 января.