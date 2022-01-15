15.01.2022 (12:00)
Всего на аэродром Чкаловский прибыло четыре самолета ВКС России с российскими военнослужащими из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ
К настоящему времени на подмосковный аэродром Чкаловский прибыло четыре самолета военно-транспортной авиации ВКС России (два Ан-124 «Руслан» и два Ил-76) с российскими военнослужащими из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ. Личный состав выполняет разгрузку вооружения, военной техники и имущества.
По окончании торжественного митинга по случаю возвращения военнослужащие совершат марш в пункт постоянной дислокации.
Ранее на аэродроме Северный вблизи города Иваново приземлились 10 самолетов ВКС России с миротворцами на борту.
Накануне миротворческие контингенты Республики Армения, Республики Беларусь и Республики Таджикистан были доставлены в пункты постоянной дислокации самолетами ВТА ВКС России, а подразделение миротворцев Киргизской Республики, совершив марш на штатной технике, прибыло в пункт постоянной дислокации.