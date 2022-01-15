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15.01.2022 (11:45)

На аэродром Северный приземлились все 10 самолетов с российскими военнослужащими из миротворческого контингента ОДКБ

Все 10 самолетов с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на аэродром Северный (г. Иваново).

После посадки последнего борта на летном поле пройдут торжественные мероприятия встречи российских десантников, профессионально выполнивших все поставленные задачи. По окончании торжественного митинга личный состав со штатной техникой убудет в пункт постоянной дислокации.

Ранее на аэродроме Северный приземлились восемь самолетов ВКС России с миротворцами на борту. На подмосковном аэродроме Чкаловский прибыло два борта военно-транспортной авиации.

Накануне миротворческие контингенты Республики Армения, Республики Беларусь и Республики Таджикистан были доставлены в пункты постоянной дислокации самолетами ВТА ВКС России, а подразделение миротворцев Киргизской Республики, совершив марш на штатной технике, прибыло в пункт постоянной дислокации.

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Метки:
ОДКБ
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