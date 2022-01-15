15.01.2022 (12:15)

Экипаж малого противолодочного корабля «Касимов» Черноморского флота выполнил артиллерийские стрельбы в штормовую погоду

Экипаж малого противолодочного корабля (МПК) «Касимов» Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ), выполняя задачи боевой подготовки в условиях штормовой погоды, успешно поразил надводные и воздушные мишени, имитирующие противника.

В Черном море моряки отработали организацию противовоздушной обороны корабля, поиск и сопровождение воздушных целей. Затем они выполнили артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

До выхода из Новороссийска экипаж МПК «Касимов» успешно сдал первую курсовую задачу, цель которой заключалась в подготовке корабля к походу и отработке элементов боевой и повседневной деятельности при стоянке в пункте базирования. Все действия экипажа перед выходом в море получили положительную оценку командования Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице