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15.01.2022 (11:10)

Восемь самолетов военно-транспортной авиации с российскими миротворцами на борту вернулись в Россию

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Всего на аэродром Северный (г. Иваново) приземлились восемь самолетов с российскими военнослужащими из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ.

После посадки последнего борта на летном поле аэродрома пройдут торжественные мероприятия встречи российских десантников, профессионально выполнивших все поставленные задачи. По окончании митинга личный состав со штатной техникой убудет в пункт постоянной дислокации.

Ранее на аэродроме Северный приземлились первые шесть самолетов ВКС России с миротворцами на борту. Еще два борта военно-транспортной авиации прибыло на подмосковный аэродром Чкаловский.

Накануне миротворческие контингенты Республики Армения, Республики Беларусь и Республики Таджикистан были доставлены в пункты постоянной дислокации самолетами ВТА ВКС России, а подразделение миротворцев Киргизской Республики, совершив марш на штатной технике, прибыло в пункт постоянной дислокации.

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Метки:
ОДКБ
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