15.01.2022 (10:45)

Два самолета Ан-124 с российскими военнослужащими из состава миротворческого контингента ОДКБ приземлились на аэродроме Чкаловский

Два самолета военно-транспортной авиации (ВТА) ВКС России Ан-124 «Руслан» с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ приземлились на Подмосковный аэродром Чкаловский. Личный состав приступил к разгрузке вооружения, военной техники и имущества.

По окончании торжественного митинга, военнослужащие совершат марш в пункт постоянной дислокации.

Ранее миротворческие контингенты Республики Армения, Республики Беларусь и Республики Таджикистан были доставлены в пункты постоянной дислокации самолетами ВТА ВКС России, а подразделение миротворцев Киргизской Республики, совершив марш на штатной технике, прибыло в пункт постоянной дислокации.

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