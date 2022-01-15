15.01.2022 (10:15)
На аэродром Северный из Казахстана прибыли первые шесть самолетов с российскими подразделениями миротворческих сил ОДКБ
На аэродром Северный (г. Иваново) из Казахстана прибыли первые шесть самолетов с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ.
После посадки последнего борта на летном поле аэродрома пройдут торжественные мероприятия встречи российских десантников, успешно выполнивших все поставленные задачи.
По окончании торжественного митинга личный состав приступит к разгрузке техники для последующего убытия в пункт постоянной дислокации.
Ранее миротворческие контингенты Республики Армения, Республики Беларусь и Республики Таджикистан были доставлены в пункты постоянной дислокации самолетами ВТА ВКС России, а подразделение миротворцев Киргизской Республики, совершив марш на штатной технике, прибыло в пункт постоянной дислокации.
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